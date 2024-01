Imperial Brands Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Imperial Brands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Tabak"-Branche im Durchschnitt um -3,88 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,46 Prozent für Imperial Brands bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,83 Prozent im letzten Jahr, und Imperial Brands lag 11,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Imperial Brands ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Imperial Brands langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Es gab keine Analystenupdates zu Imperial Brands im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 2293,75 GBP, was einer Erwartung von 23,69 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Imperial Brands-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Imperial Brands derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1799,14 GBP, während der Kurs der Aktie bei 1854,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +3,08 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1814,22 GBP, was einer Abweichung von +2,22 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".