Imperial Brands Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Imperial Brands zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Langfristig gesehen wird die Imperial Brands-Aktie von Analysten ebenfalls positiv bewertet. Von insgesamt sechs Bewertungen fallen fünf positiv und eine neutral aus. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Einschätzungen gab, liegt das Kursziel der Analysten bei 2293,75 GBP, was eine erwartete Performance von 33,05 Prozent darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Imperial Brands-Aktie sich mit -3,61 Prozent unter dem GD200 befindet, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen weist auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -5,1 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Für Anleger, die in die Aktie von Imperial Brands investieren, eröffnet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 7,9 Prozent, was einem Mehrertrag von 4,06 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies spricht für eine positive Ausschüttungspolitik des Unternehmens und führt somit zu einer Bewertung von "Gut".