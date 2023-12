Imperial Brands Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent liegt Imperial Brands 4,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Tabak" Branche. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt der Aktienkurs von Imperial Brands mit einer Rendite von -5,34 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Tabak"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -2,25 Prozent, wobei Imperial Brands auch hier mit 3,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Imperial Brands Aktie mit einem Kurs von 1819 GBP inzwischen +1,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +0,94 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv bezüglich Imperial Brands. Anleger zeigten an acht Tagen positive Stimmungen, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Imperial Brands. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen, die einen Überhang von Kaufsignalen ergeben haben, wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. In den letzten zwei Wochen gab es 3 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.