Imperial Brands Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Aktienanalyse: Imperial Brands mit attraktiver Dividendenrendite

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Imperial Brands investieren, bietet sich die Möglichkeit, eine Dividendenrendite in Höhe von 7,9 % zu erzielen. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak bedeutet dies einen Mehrertrag von 4,1 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit höher aus, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Bei der Bewertung des aktuellen Zustands der Aktie von Imperial Brands wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob das Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 7,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt bei 47,01, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Imperial Brands wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Die negative Stimmungsveränderung in den sozialen Medien führte dazu, dass dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wurde.

Die Analysteneinschätzung für die Imperial Brands-Aktie zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen 5 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2293,75 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 23,02 Prozent entspricht.

Zusammenfassend erhält Imperial Brands somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die Dividendenrendite, den RSI und die Analysteneinschätzung. Lediglich das negative Sentiment und Buzz haben zu einer schlechten Bewertung geführt.