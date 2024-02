Imperial Brands Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Imperial Brands: Aktienanalyse und Anleger-Stimmung

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Imperial Brands als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7,24, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,43 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Mehrheit der Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate stuft die Imperial Brands-Aktie als "Gut" ein, während nur eine Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 2293,75 GBP, was auf ein Potenzial von 25,41 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs hinweist. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Auswertung zeigt eine neutrale Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, basierend auf berechenbaren Signalen von 3 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signalen.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Imperial Brands zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, während die Stimmungsänderung kaum nennenswert ist. Insgesamt wird die langfristige Stimmung als "Neutral" bewertet.

Basierend auf diesen Analysen und der Anleger-Stimmung erhält die Aktie von Imperial Brands insgesamt eine "Gut"-Einstufung.