Imperial Brands Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Für die Aktie Imperial Brands aus dem Segment "Tabak" wird an der heimatlichen Börse London am 04.09.2023, 14:43 Uhr, ein Kurs von 1783.5 GBP geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Imperial Brands auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Imperial Brands wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Imperial Brands auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Imperial Brands mit einem Wert von 9,85 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Tabak" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 18,99 , womit sich ein Abstand von 48 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Derzeit schüttet Imperial Brands höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Tabak. Der Unterschied beträgt 4,34 Prozentpunkte (8,07 % gegenüber 3,73 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".