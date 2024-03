Imperial Brands Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Die Aktie von Imperial Brands wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,7 bewertet, was im Vergleich zu anderen Tabakunternehmen (KGV von 28,73) eine Unterbewertung um 77 Prozent bedeutet. Dies deutet auf eine gute fundamentale Bewertung hin.

Langfristig gesehen erhält die Aktie von Imperial Brands eine positive Einschätzung von Analysten, mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 2293,75 GBP, was auf eine mögliche Performancesteigerung von 30,85 Prozent hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion positiv bewertet.

In den letzten zwei Wochen bewerteten überwiegend private Anleger in sozialen Medien die Aktie von Imperial Brands neutral. Die Anleger-Stimmung wird daher auch neutral eingestuft. Es wurden 3 positive und 0 negative Signale aus den Kommentaren herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Tabakbranche schüttet Imperial Brands derzeit eine Rendite von 7,9 % aus, was 4,09 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,81 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt lässt die fundamentale Analyse, die Analysteneinschätzung, die Anleger-Stimmung und die Dividendenrendite darauf schließen, dass die Aktie von Imperial Brands als gut bewertet werden kann.