Imperial Brands Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Imperial Brands Aktienanalyse: Branchenvergleich und Analysteneinschätzung

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt der Aktienkurs von Imperial Brands mit einer Rendite von -0,11 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in dieser Branche schwächer abschneidet. Die gesamte Tabak-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,5 Prozent, wobei Imperial Brands mit 3,39 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben die Aktie von Imperial Brands in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein insgesamt positives Bild. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Imperial Brands. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2293,75 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 20,98 Prozent entspricht. Daher ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

In fundamentaler Hinsicht gilt die Aktie von Imperial Brands als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,48 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Tabak-Segment. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich des Stimmungsbildes gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Beiträgen nahm ab. Insgesamt erhält Imperial Brands daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Imperial Brands aufgrund der fundamentalen Analyse und der Analysteneinschätzungen positiv bewertet wird, während das Stimmungsbild und die Branchenperformance eher negativ ausfallen.