Imperial Brands Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Imperial Brands-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1788,14 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1692,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -5,35 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1838,03 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-7,92 Prozent Abweichung). Daraus resultiert eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Imperial Brands liegt bei 57,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" und der "Tabak"-Branche liegt die Rendite der Imperial Brands mit -7,31 Prozent und 2,65 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 6,7 für Imperial Brands, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 28,62, und daher als unterbewertet eingestuft wird. Basierend auf diesem Indikator erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.