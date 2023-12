Imperial Brands Aktie: Jetzt aber!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu bestimmten Aktien beeinflussen. In Bezug auf Imperial Brands wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt und somit zu einer insgesamt schlechten Langzeitbewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für Imperial Brands abgegeben, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Kurzfristig wurde die Aktie zuletzt auch mit "Gut" bewertet, wobei eine Aufwärtspotential von 27,36 Prozent prognostiziert wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Imperial Brands eine Rendite von -5,34 Prozent erzielt, was 10,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Tabak" liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

Was die Dividende betrifft, schüttet Imperial Brands im Vergleich zur Branchenmitte eine höhere Dividendenrendite von 8,67 % aus, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.