Imperial Brands Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert der Imperial Brands liegt aktuell bei 50,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über die Aktie von Imperial Brands veröffentlicht. Auch die positiven Themen rund um Imperial Brands wurden in den letzten Tagen viel diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Imperial Brands erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,83 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Tabak"-Branche liegt die Aktie um -2,99 Prozent hinter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Performance um 9,88 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating für Imperial Brands im Branchenvergleich.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung der Anleger zeigt, dass sich die Stimmungslage in den letzten Monaten verbessert hat, was positiv zu bewerten ist. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Imperial Brands-Aktie daher ein "Gut"-Rating.