Imperial Brands Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Imperial Brands neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Imperial Brands-Aktie zeigt der RSI7 einen Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 58,75 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese in Relation zum aktuellen Kursniveau 7,9 Prozent, was 4,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Tabak, 3,77) liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Imperial Brands als "Gut". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Im Branchenvergleich erzielte Imperial Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Tabak"-Branche verzeichneten durchschnittlich einen Rückgang um -4,83 Prozent, was bedeutet, dass Imperial Brands eine Outperformance von +0,15 Prozent im Branchenvergleich erzielt. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 2,84 Prozent, wobei Imperial Brands um 7,52 Prozent unter diesem Wert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Imperial Brands zeigte in dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung laut der Redaktion.