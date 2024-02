Imperial Brands Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Der Relative Strength Index (RSI) der Imperial Brands liegt bei 75,71 und zeigt somit an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Imperial Brands in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Eine Analyse der sozialen Medien zeigt 5 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Tabak) wird die Aktie von Imperial Brands als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,48 liegt, während das Branchen-KGV bei 27,95 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Imperial Brands eine Performance von -0,11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Tabak"-Branche im Durchschnitt um 0,26 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -0,38 Prozent im Branchenvergleich für Imperial Brands. Im Sektorvergleich lag die Aktie 7,71 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite des "Verbrauchsgüter"-Sektors. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.