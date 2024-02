Imperial Brands Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten ihre Bewertungen für die Imperial Brands-Aktie abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 5 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Imperial Brands-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Imperial Brands. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2293,75 GBP festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 19,44 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1920,5 GBP. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Imperial Brands schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 7,9 % aus, was 4,12 Prozentpunkte mehr ist als der durchschnittliche Wert von 3,78 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,75 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1799,11 GBP mit dem aktuellen Kurs von 1920,5 GBP vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1850,77 GBP, was eine Abweichung von +3,77 Prozent darstellt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Imperial Brands in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".