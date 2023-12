Imperial Brands Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI von Imperial Brands bei 50,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Imperial Brands liegt mit einem Kurs von 1848 GBP mittlerweile +4,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +1,84 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Imperial Brands im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Imperial Brands liegt aktuell bei 8,67 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent liegt. Aufgrund dieses Resultats erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

