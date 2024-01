Imperial Brands Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die Aktie von Imperial Brands wird von den Analysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Tabak) eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,36 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 25,5 bei 71 Prozent. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Imperial Brands überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben.

Bei einer Dividendenrendite von 7,9 % können Investoren in die Aktie von Imperial Brands einen Mehrertrag von 4,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in Bezug auf das Stimmungsbild führten zu einer "Schlecht"-Bewertung, während die Stärke der Diskussion neutral bewertet wurde. Insgesamt erhält Imperial Brands daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.