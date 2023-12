Imperial Brands Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Imperial Brands Aktienkurs im Branchenvergleich

Imperial Brands hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Tabak"-Branche, die im Durchschnitt um -3,3 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -2,04 Prozent für Imperial Brands. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Imperial Brands 10,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Imperial Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1801,14 GBP. Der letzte Schlusskurs (1802 GBP) weicht somit +0,05 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1801,48 GBP) weist mit dem letzten Schlusskurs eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt (+0,03 Prozent) auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Imperial Brands-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anlegerstimmung

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Imperial Brands auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Daraus ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung. Somit wird Imperial Brands hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Imperial Brands in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Imperial Brands wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.