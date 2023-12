Imperial Brands Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die Imperial Brands weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,67 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,75 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien wurde Imperial Brands in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird der Wert als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Imperial Brands-Aktie liegt bei 78 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 50,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Imperial Brands.

Im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dadurch wird eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.