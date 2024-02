Imperial Brands Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Imperial Brands wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Imperial Brands-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Was die Dividendenrendite betrifft, so beträgt sie bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,9 Prozent, was 4,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher positiv mit einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Imperial Brands bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend wird die Aktienkurs-Rendite im Branchenvergleich betrachtet. Die Aktie von Imperial Brands hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,24 Prozent erzielt, was 7,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Tabakbranche beträgt -3,93 Prozent, wobei Imperial Brands aktuell 0,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.