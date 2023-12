Imperial Brands Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Imperial Brands zahlt eine Dividendenrendite von 8,67 %, was 4,92 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, da er 0,44 Prozent unter dem GD200 liegt, während der GD50 einen Kurs von 1785,36 GBP aufweist, was zu einem Abstand von +0,88 Prozent führt. Die Analysteneinschätzung für Imperial Brands ist insgesamt "Gut", basierend auf 6 Bewertungen von Analysten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet, da die Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 27,36 Prozent zeigt. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" führt.