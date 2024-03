Imperial Brands Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über verschiedene Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Fall von Imperial Brands wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen auf sozialen Medien besonders positiv über Imperial Brands gesprochen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden 2 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Imperial Brands auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Imperial Brands um mehr als 7 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die verschiedenen Analysen führen zu gemischten Schlussfolgerungen über die Bewertung von Imperial Brands, was Anleger vor eine Herausforderung stellt.