Imperial Brands Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Imperial Brands beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 92,26 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überkauften Wert von 76,5 und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Imperial Brands insgesamt 6 Analystenbewertungen, wovon 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen sind. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher "Gut". Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 36,41 Prozent hin, was eine weitere "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen zuletzt verstärkt um negative Themen rund um Imperial Brands gedreht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analysen der kommunikativen Tätigkeiten weisen jedoch auf überwiegend "Gut"-Signale hin, was eine Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Imperial Brands mit einem aktuellen Wert von 7,24 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält das Unternehmen auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.