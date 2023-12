Impellam, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Impellam wurden zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Trotzdem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Impellam, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Impellam mit einer Rendite von 29,12 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,7 Prozent aufweist, liegt Impellam mit 27,42 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Impellam-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (42,86) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Impellam.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Impellam mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,36 einen Wert auf, der unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem Abstand von 35 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" von 46 kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.