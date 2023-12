Impellam Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Impellam-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 42,86 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Impellam derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Aktie einen deutlichen Abwärtstrend signalisiert und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Zusammenfassend erhält die Impellam-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Analysen eine "Schlecht"- und "Neutral"-Rating.