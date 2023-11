Impellam Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Aktie von Impellam wird gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 30,36 liegt insgesamt 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 45,74 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Impellam im Vergleich zum Branchendurchschnitt Professionelle Dienstleistungen (11,82 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Die Differenz von 11,82 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) zur technischen Analyse zeigt sich, dass Impellam derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 18,75 Punkten. In diesem Aspekt wird die Aktie als "Gut" bewertet. Hingegen ist Impellam auf Basis des 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt Impellam eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.