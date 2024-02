Impellam Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Dividendenrendite von Impellam beträgt aktuell 6,58 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche ergibt sich eine Differenz von -5,1 Prozent. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Impellam im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,15 Prozent erzielt, was 48,87 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 2,33 Prozent, und Impellam liegt aktuell 48,82 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Impellam liegt bei 64,29 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls ein "Neutral" für die Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen gab es verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Impellam. Daher bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für Impellam eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik, eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs und eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.