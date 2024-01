Impellam Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Impellam hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 86,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Überperformance von 77,28 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt bei 6,45 Prozent, wobei Impellam aktuell 80,49 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positiv bezüglich der Impellam-Aktie waren. In den letzten Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Impellam bei 40 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 52,59) einer Unterbewertung um etwa 22 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Impellam-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +23,87 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +24,8 Prozent über dem aktuellen Wert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

