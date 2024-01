Impellam Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Eine Analyse von Impellam auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Impellam in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Analyse ergibt, dass Impellam hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Impellam aktuell 40,92 und liegt damit 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI von Impellam liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 21 eine überverkaufte Situation an, die als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Impellam wird als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Das langfristige Stimmungsbild von Impellam wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.