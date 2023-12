Impellam Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "ALS":

Die britische Personalvermittlungsfirma Impellam hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 Prozent bekannt gegeben. Dies liegt 11,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für professionelle Dienstleistungen. Dementsprechend hat die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Medien zeigen Diskussionen über Impellam eine positive Stimmung unter den Anlegern. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" durch die Redaktion führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich professioneller Dienstleistungen hat Impellam in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 86,94 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +82,13 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des Sektors "Industrie" liegt die Rendite von Impellam mit 79,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Impellam als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 40,92 liegt die Aktie insgesamt 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen" (52,1). Aus diesem Grund erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".