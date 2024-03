Impellam Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Impellam war in den vergangenen Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine negative Stimmung, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Es wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Impellam diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion führte. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Impellam bei 39,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 63,15 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktien von Impellam wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Impellam führte.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Impellam bei 6,58 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,65 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht".

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmungslage und fundamentale Kriterien in Bezug auf Impellam in Zukunft entwickeln werden.