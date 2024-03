Impeleuropharma Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Bei Impel gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz. Daher wird das Kriterium der Stimmung und Diskussion als "Neutral" bewertet. Auch in den sozialen Medien gab es keine auffälligen Veränderungen in den Diskussionen über Impel, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild, was darauf hindeutet, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen ist. In den letzten Tagen überwogen jedoch die negativen Themen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt eine deutliche Abweichung des aktuellen Schlusskurses von dem gleitenden Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen weist auf eine schlechte Performance hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Impel derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI geben ein neutrales Signal, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Zusammenfassend ist die Analyse der Stimmung, der technischen Chartanalyse und des Relative Strength Index einheitlich neutral, was auf eine insgesamt neutrale Bewertung der Impel-Aktie hindeutet.