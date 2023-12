Impeleuropharma Aktie: Kaum zu glauben!

Die Impel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,95 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,1201 USD, was einem Rückgang von 87,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,32 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von 62,47 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Impel in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über Impel zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Impel veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Impel, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Impel-Aktie liegt bei 46,34 und der RSI25 bei 54, was beide zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Impel-Aktie daher sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf Sentiment und RSI eine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertung.