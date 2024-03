ImpediMed Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Impedimed-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,15 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,105 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,11 AUD weist eine Abweichung von -4,55 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Impedimed-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl der 7-Tage-RSI (39,22 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (40,74 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in sozialen Netzwerken mittelmäßig ist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der überwiegend negativen Diskussionen und des negativen langfristigen Stimmungsbildes.