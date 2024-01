ImpediMed Aktie: Wann tut sich was?

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Impedimed untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Impedimed in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dabei wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Impedimed-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Impedimed zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Impedimed derzeit bei 0,16 AUD verläuft. Da der Aktienkurs bei 0,145 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,38 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch nur eine geringe Differenz, weshalb ein "Neutral"-Signal vorliegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher "Neutral" basierend auf den beiden betrachteten Zeiträumen.