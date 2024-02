ImpediMed Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Impedimed wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 63,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass Impedimed weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine schwächere Schwankung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Impedimed auf dieser Basis überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zu Impedimed zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich mehrheitlich auf positive Meinungen und Themen rund um Impedimed, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine negative Bewertung für Impedimed. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,16 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,083 AUD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von -36,15 Prozent, was zu einem insgesamt schlechten Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für Impedimed in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse.