Impax Asset Management Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Impax Asset Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 577,64 GBP verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 535 GBP, was einem Unterschied von -7,38 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei dem 50-Tages-Durchschnitt von 461,34 GBP liegt der letzte Schlusskurs jedoch um +15,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Impax Asset Management eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,66 auf, was 12 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,09. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat prognostizieren Experten ein Aufwärtspotential von 30,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete die Impax Asset Management-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,17 Prozent, was einer Underperformance von -13,71 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 16,39 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Impax Asset Management-Aktie, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt, während die charttechnische und Branchenvergleichsanalyse eher negativ sind.