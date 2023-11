Impax Asset Management Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Anlegerstimmung gegenüber Impax Asset Management war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Impax Asset Management daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmungen verstärken oder verändern, und je nach Intensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Impax Asset Management wurde eine langfristig starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Impax Asset Management derzeit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 608,42 GBP, während der Aktienkurs (450,5 GBP) um -25,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 424,26 GBP, was einer Abweichung von +6,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Impax Asset Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,44 Prozent, was eine Underperformance von -34,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.