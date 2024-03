Impax Asset Management Aktie: Was für ein Plan!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,99 liegt Impax Asset Management unter dem Branchendurchschnitt von 26,31, was einer Unterbewertung von 43 Prozent entspricht. Diese Bewertung basiert auf fundamentalen Kriterien und zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Impax Asset Management weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 57,89 Punkten und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung bezüglich Impax Asset Management wider. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Impax Asset Management mit 5,19 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,5 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Impax Asset Management basierend auf fundamentalen Kriterien als unterbewertet betrachtet wird, während die Anlegerstimmung und die Dividendenrendite als angemessen bewertet werden.