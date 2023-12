Impax Asset Management Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse der Impax Asset Management-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 589,13 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 531 GBP einen Abstand von -9,87 Prozent aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 433,58 GBP, was einer Differenz von +22,47 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors zeigt sich, dass die Rendite von Impax Asset Management um 27,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ähnlich sieht es bei der "Kapitalmärkte"-Branche aus, wo die Rendite von Impax Asset Management um 19,42 Prozent unter der mittleren Rendite der letzten 12 Monate liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Auch die fundamentalen Daten zeigen, dass die Aktie von Impax Asset Management nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 16,45 liegt sie 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.