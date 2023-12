Impala Platinum Holdings Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Impala Platinum":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Impala Platinum-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 38, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,25 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt auch hier ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt die RSI-Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Impala Platinum-Aktie.

Ein weiterer weicher Faktor, der bei der Bewertung einer Aktie berücksichtigt wird, ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Impala Platinum-Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Impala Platinum-Aktie auf dieser Grundlage als "Gut"-Wert eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Impala Platinum-Aktie derzeit 3,64, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Schließlich liegt die Dividendenrendite der Impala Platinum-Aktie bei 6,21 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" von 5 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung als Investment und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

