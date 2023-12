Impala Platinum Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Impala Platinum":

Die Aktie von Impala Platinum wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,64 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Metalle und Bergbau-Branche (102,54) eine 96-prozentige Unterbewertung darstellt. Dies deutet auf eine positive fundamentale Analyse hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite der Impala Platinum-Aktie beträgt 6,21 Prozent und liegt damit geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 5,33 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der Impala Platinum liegt bei 33,58, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wird mit 46 bewertet, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Impala Platinum in den genannten Kategorien eine neutrale Bewertung.

