Impala Platinum HoldingsPK Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird eine Bewertung vorgenommen. In Bezug auf die Impala Platinum-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 3, was darauf hinweist, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 46,01, was darauf hindeutet, dass die Impala Platinum weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu dem Gesamtergebnis eines "Gut"-Ratings führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Impala Platinum-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 6,05 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,4 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Impala Platinum mit einer Ausschüttung von 6,21 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,29 %, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Impala Platinum-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,86 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Diese verhältnismäßig niedrige Kennzahl führt zu der Bewertung "günstig" und damit zu einem "Gut"-Rating auf Basis fundamentaler Kriterien.

