Impact Unternehmensberatung: Die Revolution des Onlinemarketings für Fitnessstudios

Sindelfingen (ots) -Maurice Leibinn und Christian König sind die Gründer und Geschäftsführer der Impact Unternehmensberatung. Gemeinsam mit ihrem Team helfen sie Fitnessstudios im Mittel- bis Premiumsegment dabei, online neue Mitglieder zu gewinnen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Zu diesem Zweck haben die beiden Onlinemarketing-Experten eine Methode entwickelt, die im Durchschnitt täglich zwei bis fünf neue Kontaktanfragen von ernsthaften Interessenten generiert - und das ganz ohne vorgefertigte Kampagnen von der Stange. Wie die Experten das realisieren, erfahren Sie im Folgenden.In der heutigen Geschäftswelt spielt das Thema Onlinemarketing eine entscheidende Rolle. Inhaber von Fitnessstudios sehen sich dabei einer bedeutenden Herausforderung gegenüber: Nicht nur müssen sie dem Wettbewerbsdruck standhalten - sie sehen sich auch mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich klar zu profilieren. Obwohl die meisten Fitnessstudios bereits verschiedene Ansätze im Bereich des Onlinemarketings getestet haben, kommt es nicht selten vor, dass die gewünschten Erfolge ausbleiben - und das, obwohl Onlinemarketing in der Fitnessbranche längst kein neues Konzept mehr ist. "Wer weiterhin an veralteten Marketingstrategien festhält, wird schon bald hinter der Konkurrenz zurückbleiben", erklärt Maurice Leibinn, Geschäftsführer der Impact Unternehmensberatung."Heute reicht es einfach nicht mehr, lediglich eine Kampagne zu starten", ergänzt sein Geschäftspartner Christian König. "Heutzutage wirbt fast jedes Fitnessstudio online - darum ist es unverzichtbar, sich abzuheben und einen neuen Ansatz zu fahren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen." Gemeinsam mit ihrem Team haben sich die beiden Onlinemarketing-Experten der Aufgabe verschrieben, ihre Kunden genau dabei zu unterstützen. Mit ihrer Dienstleistung helfen sie Fitnessstudios im Mittel- bis Premiumsegment dabei, wieder Erfolg im Onlinemarketing zu haben. Dank ihrer Impact-Methode generieren ihre Kunden mehr und bessere Interessenten, ohne dass mit Rabatten oder vorgefertigten Kampagnen von der Stange geworben werden muss.Maurice Leibinn und Christian König über ihre DienstleistungZahlreiche Fitnessstudioinhaber stellen früher oder später fest, dass viele Leads, sich als ungeeignet erweisen, da sie nicht ernsthaft an einer Mitgliedschaft interessiert sind. Das führt zu einem erheblichen Arbeitsaufwand und jeder Menge Frustration. An dieser Stelle kommt die Impact Unternehmensberatung ins Spiel. Mit ihrer Expertise überbrückt sie Wissenslücken und ermöglicht es Studioinhabern, endlich ihr Wunsch-Klientel anzuziehen und Leute fernzuhalten, die kein ehrliches Interesse haben. Während die meisten anderen Agenturen veraltete Standardmethoden verwenden, setzen Maurice Leibinn und Christian König auf einen komplett neuen und zeitgemäßen Onlinemarketing-Ansatz.Zu diesem Zweck konzentrieren sie sich nicht nur auf das Generieren von Leads, sondern auch auf kreative Ansätze, damit sich ihre Kunden von ihren regionalen Mitbewerbern abgrenzen. Statt auf vorgefertigte Kampagnen von der Stange setzen sie auf ein Zusammenspiel zwischen individuellen Abgrenzungs- und Leadgenerierungskampagnen, die Hochwertigkeit ausstrahlen und die Einzigartigkeit jedes Studios optimal in Szene setzen. "Unser Ziel ist es, wieder Leben ins Onlinemarketing zu bringen", betont Maurice Leibinn. "Mit unserer Dienstleistung möchten wir ein Erlebnis kreieren, das nicht nur die Fitnessstudioinhaber, sondern vor allem auch ihre Zielgruppe begeistert."Die Entstehungsgeschichte der Impact UnternehmensberatungIhre geschäftliche Tätigkeit starteten Maurice Leibinn und Christian König im Jahr 2019. Schnell entwickelte sich aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zur Branche eine Spezialisierung im Onlinemarketing für Fitnessstudios. Ihre Qualifikationen in den Bereichen Fitness- und Sportökonomie bilden das Fundament für ihr Verständnis der Fitnessbranche. "Besonders bedeutsam für unsere Onlinemarketing-Expertise war unsere Erfahrung im amerikanischen Markt, in dem wir erfolgreich ein Nebenprojekt im Bereich Produktivitäts-Coaching online vermarktet haben", so Christian König. "Diese Erfahrung verschaffte uns wertvolle Einblicke in einen anspruchsvollen und wettbewerbsintensiven Markt, die später in die Entwicklung unseres eigenen Konzepts einflossen." Durch die Verschmelzung ihres Fachwissens im Fitnessbereich mit ihren Kenntnissen im Onlinemarketing gelang es den beiden Onlinemarketing-Experten, ihr maßgeschneidertes Konzept für die Branche zu entwickeln, das sie heute mit der Impact Unternehmensberatung mit ihren Kunden teilen.Maurice Leibinn und Christian König über ihre MissionMit der Impact Unternehmensberatung möchten die Experten einen nachhaltigen Wandel in der Fitnessbranche herbeiführen. Dabei geht es Maurice Leibinn und Christian König vor allem darum, die Branche positiv zu beeinflussen, indem sie sie von oberflächlichen Ansätzen zu qualitätsorientierter Differenzierung bewegen. "Mit unserem innovativen Konzept definieren wir die Standards des Onlinemarketings neu", erklärt Maurice Leibinn. "Es ist schön zu sehen, dass unsere Botschaft allmählich in der Fitnessbranche Gehör findet. Im Laufe der Zeit haben wir das Bewusstsein dafür geschärft, wie wichtig es ist, sich von der Masse abzuheben, statt nur eine Angebots-Kampagne nach der anderen herauszuhauen. Das spiegelt sich nun vermehrt in den Werbestrategien anderer Anbieter wider, was unseren wachsenden Einfluss in der Branche unterstreicht."Die Impact Unternehmensberatung ist in diesem Zusammenhang Vorreiter und Vorzeigemodell für eine neue Art des Onlinemarketings für Fitnessstudios. Gemeinsam möchten Maurice Leibinn und Christian König eine Zukunft gestalten, in der Fitnessstudios langfristig Erfolg mit Onlinemarketing haben und als wertvoller Gesundheitsdienstleister wahrgenommen werden.Möchten auch Sie mit Social-Media-Kampagnen aus der Masse an Fitnessstudios hervorstechen, sich qualifizierte Leads sichern und sich dabei von erfahrenen Experten begleiten lassen? 