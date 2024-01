Impact Silver Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Impact Silver bei 0,26 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,19 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -26,92 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,21 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -9,52 Prozent auch hier als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Bei der Beurteilung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz ist zu beachten, dass die Aktie von Impact Silver in den letzten Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität im Netz aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Impact Silver einen Wert von 58 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 322,97 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Impact Silver eine Rendite von 0 % aus, was 3,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Dividendenertrag.

