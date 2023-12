Impact Silver Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Impact Silver nun bei 0,26 CAD liegt, während die Aktie selbst auf 0,21 CAD gefallen ist. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -19,23 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,21 CAD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von 0 Prozent hat und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 58. Das bedeutet, dass die Börse 58,39 Euro für jeden Euro Gewinn von Impact Silver zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies um 82 Prozent weniger. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt derzeit bei 319, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,83 %) als niedriger zu bewerten ist, da die Differenz 3,83 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Impact Silver eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage, und an einem Tag war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Grundlage erhält Impact Silver daher eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt.

