Impact Silver Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Impact Silver betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass Impact Silver weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Impact Silver in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse für diese Aktie hinweist. Daher wird Impact Silver in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Impact Silver 58. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 320. Aus diesem Grund wird Impact Silver aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

