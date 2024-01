Impact Silver Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI von Impact Silver liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,83 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Impact Silver mit einer Rendite von -34,92 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 24 Prozent auf. Auch im Vergleich zur gesamten "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,54 Prozent verzeichnet, liegt Impact Silver mit 24,38 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 von Impact Silver liegt bei 0,26 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,21 CAD um -19,23 Prozent darüber liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,21 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Impact Silver bei 58, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 320,34 als unterbewertet angesehen werden kann. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

