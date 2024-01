Impact Minerals Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Impact Minerals ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass die Aktie an zwei Tagen eine grüne Stimmung aufwies, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigte ebenfalls keine signifikante Veränderung im Vergleich zu früheren Zeiträumen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Impact Minerals-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Impact Minerals-Aktie zeigt einen Wert von 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Impact Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich über dem Durchschnitt lag, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Impact Minerals-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine insgesamt "Gut"-Bewertung.