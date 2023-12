Impact Minerals Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmung unter den Anlegern: In den letzten zwei Wochen wurde über Impact Minerals in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An vier Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Impact Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,01 AUD, was dem aktuellen Kurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Es wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bezüglich Impact Minerals festgestellt. Eine Änderung des Stimmungsbildes resultiert aus einer Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien. Da keine Auffälligkeiten in diesem Punkt registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesem Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI bewertet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Impact Minerals-Aktie hindeutet. Ebenso ist auch der RSI auf 25-Tage-Basis weder "überkauft" noch "überverkauft" (Wert: 58,33), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Impact Minerals somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.