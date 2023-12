Impact Healthcare Reit-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Impact Healthcare Reit PLC als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Impact Healthcare Reit PLC-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 24,32, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,36, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Auf Basis des Relative Strength Indikators ergibt sich somit das Gesamtranking "Gut".

Die Diskussionen zu Impact Healthcare Reit PLC in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häufen sich deutlich die positiven Meinungen und auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert sprechen dafür, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Impact Healthcare Reit PLC insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 116,5 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotential von 31,49 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich erkennen, dass sich die Stimmung für Impact Healthcare Reit PLC in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.